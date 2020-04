L'Ajuntament repartirà un milió de protectors bàsics

Redacció

14.04.2020 | 08:55

Entre tres i quatre unitats per llar

L'Ajuntament de Terrassa va tancar la setmana passada la compra d'un milió de mascaretes bàsiques que distribuirà gratuitament "a domicili".

L'objectiu és que "cada persona tingui almenys una mascareta", afirma l'administració municipal en un comunicat en què detalla el model de mascareta que distribuirà.

Serà un protector bàsic amb un preu de 0,43 euros la unitat i no de nivell sanitari, sinó d'ús quotidià. Garanteix un 94% de protecció segons catalogació de la UE, assegura l'administració local.

La direcció de Presidència de l'Ajuntament ha fet un comunicat de disculpa després que en primera instància s'anunciés la distribució del model de mascareta P2 FFP2 i no la FF2, que és la que es distribuirà. "Lamentem, i ens disculpem si cal, si la terminologia utilitzada pels nostres serveis tècnics no és la més correcta, FFP2 o FF2. Insistim: són mascaretes bàsiques i no de nivell sanitari. Una sola lletra a vegades pot causar confusió".

L'Ajuntament repartirà 400 mil unitats "a domicili". La distribució es farà a uns 100 habitatges, on s'ha previst la distribució d'entre tres i quatre unitats per llar, en un sobre amb instruccions sanitàries.

Les 500 mil unitats restants es reservaran "per a les setmanes vinents".

L'Ajuntament invertirà 520.300 euros, IVA inclòs, en l'adquisició de les mascaretes, que han estat comprades després, afirmen fonts municipals, d'una "recerca exhaustiva i sistemàtica de proveïdors a Alemanya, França i la República Popular Xina", entre altres països. tot a la recerca de "preus més avantatjosos" i d'un termini de recepció menor.

L'Ajuntament no ha volgut revelar el nom de l'empresa que fabricarà les mascaretes que arribaran a la ciutat. Sí que afirma que "compta amb proveïdors estables que poden facilitar el subministrament del material necessari".