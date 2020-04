Donacions de la Fundació Manuel Lao

La crisi del coronavirus

Redacció

14.04.2020 | 08:45

La Fundació Manuel Lao ha fet donacions al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i Mútua. Ha donat nou respiradors i 28 llits al CST, que ha pogut incorporar els respiradors a la UCI de l'Hospital de Terrassa i ha col·locat els llits en un hospital de campanya condicionat a l'àrea de rehabilitació de l'hospital. La donació de diners realitzada a Mútua ha permès aquest grup comprar 100 matalassos i 100 lits canapès, així com 3.000 bates quirúrgiques impermeables, 3.000 davantals quirúrgics i 65.000 mascaretes.

El CST ha posat en marxa una campanya per captar donacions. En paral·lel, la fundació va voler aportar el seu gra de sorra per pal·liar en la mesura que sigui possible l'emergència sanitària pel coronavirus. I ho va fer amb el lliurament dels nou respiradors.

"La incorporació d'aquests aparells de ventilació mecànica invasiva ha permès incrementar la dotació de llits a la UCI i així poder donar atenció a malalts crítics necessitats d'aquest suport vital", va afirmar el Consorci Sanitari de Terrassa en un comunicat. La Fundació Manuel Lao va donar una "ràpida resposta" a la petició d'ajuda i així "ha possibilitat adaptar els espais en previsió de l'increment de malalts amb patologia respiratòria".

Paral·lelament, al CST s'ha habilitat un hospital de campanya a l'àrea de rehabilitació amb una capacitat de 28 llits, donats igualment per la mateixa fundació. Aquest dispositiu nou, temporal, "permetrà ingressar i tractar pacients de baixa complexitat clínica", recalca el consorci. Els 100 matalassos i 100 canapès de Mútua han estat instal·lats a la planta -1 del Centre Vallparadís. El material de protecció consisteix en 3.000 bates quirúrgiques impermeables, 3.000 davantals quirúrgics, 50.000 mascaretes quirúrgiques i 15.000 mascaretes quirúrgiques FFP2.

La fundació de l'expresident de Cirsa ha fet donacions a diversos hospitals de Catalunya durant aquesta crisi. Els dos hotels de Terrassa, que pertanyen a Nortia, la seva companyia, han estat cedits a les darreres setmanes per a usos sanitaris excepcionals. El Don Cándido és un centre de serveis per a personal sanitari i l'hotel Terrassa Park és un hospital temporal.