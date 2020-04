Els farmacèutics han demanat la regulació dels preus. nebridi aróztegui Els farmacèutics han demanat la regulació dels preus.

Dificultats per aconseguir mascaretes

Laura Massallé / Agències

14.04.2020 | 04:00

El divendres 3 d'abril, Protecció Civil, de la Generalitat de Catalunya, va recomanar a tots els ciutadans, davant la crisi del coronavirus, portar el nas i la boca tapats amb una mascareta o semblant per sortir al carrer a comprar, així com fer servir guants per tocar els aliments. Aquesta recomanació ha provocat un augment...