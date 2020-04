Avui han viatjat a Terrassa només un 7,2 per cent dels usuaris habituals de Ferrocarrils

La crisi del coronavirus

14.04.2020 | 15:45

Els desplaçaments en tren s'han desplomat a Terrassa el primer dia de la tornada a la feina. Concretament a la línia de Ferrocarrils, l'afluència de viatgers a les estacions de la ciutat ha caigut un 93 per cent.

689 passatgers han pujat al tren avui fins a les 12 del matí, enfront dels 9.479 que ho van fer fa un any, el dimarts 9 d'abril de 2019. L'estació amb més afluència de públic, la de Rambla, és també la que més ha notat el descens de viatgers. Ahir van pujar al tren durant el matí 253 persones. Fa un any ho van fer 3.171.

Curiosament a la primera franja horària del matí, la utilitzada habitualment pels desplaçaments laborals, l'ús del tren ha estat quasi anecdòtic. Per estacions, de 7 a 9 del matí han pujat a Terrassa Rambla 88 passatgers; a Vallparadís Universitat, 71 persones; a l'Estació del Nord 58; a Nacions Unides 36 i a Les Fonts 8. En total, 261 usuaris han viatjat en tren a Terrassa a la franja de les dues primeres hores del matí. L'any passat per les mateixes dates van pujar al tren 5.441 egarencs en direcció sobretot a la feina i als centres d'estudi.