Terrassa, una de les ciutats on la Generalitat repartirà mascaretes

La crisi del coronavirus

13.04.2020 | 16:13

Terrassa es una de les ciutats on la Generalitat repartirà les mascaretes enviades pel Govern espanyol. Prop de mig miler de voluntaris de Creu Roja i centenars de voluntaris de diferents associacions municipals de Protecció Civil repartiran mascaretes a partir de primera hora del matí al més d'un centenar de punts situats als espais i intercanviadors amb més afluència de passatgers als municipis de més de 30.000 habitants. Les mascaretes seran per a les persones que hagin de fer servir el transport públic per anar a treballar i es lliuraran un cop s'hagi validat el títol de transport. El repartiment es farà a les estacions i intercanviadors on, d'acord amb els gestors de transports, hi ha més afluència de passatge.

El cap de socors de Creu Roja a Catalunya, David Osorio, ha explicat que en aquests moments s'està realitzant la recollida de mascaretes que demà repartiran els voluntaris distribuïts als punts. A més a més, també es comptarà amb una cinquantena de vehicles per fer el repartiment i abastir els punts. Osorio ha aprofitat per recordar que "és important mantenir la distància social sobretot quan recollim mascaretes" així com seguir practicant les mesures higièniques de rentat de mans i evitar tocar boca, nas i ulls.