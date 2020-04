L'Ajuntament intensificarà la tasca de control sobre les escombraries fins arribar a la Fiscalia

La crisi del coronavirus

13.04.2020 | 17:34

La situació de confinament i de la crisi del coronavirus ha provocat en moltes zones de Terrassa que les escombraries estiguin a terra. La por per un possible contagi en obrir el contenidor ha provocat que es deixin a terra. En aquest sentit, l'Ajuntament de Terrassa vol endurir el control. Els darrers dies, la Policia Municipal ha aixecat un total de 72 actes per incompliment de la normativa sobre residus domèstics o comercials a la nostra ciutat. Tot i les crides que ha fet l'Ajuntament al civisme, s'han detectat punts i zones on els incompliments són més visibles o generalitzats, en un moment en el que segons el Gover municipal "és vital que tothom contribueixi a facilitar la tasca d'Eco-Equip".

A partir de demà, s'han donat instruccions per intensificar l'activitat d'inspecció a la via pública i d'aixecament d'actes per incompliment de les ordenances municipals. Aquesta acció intensificada de control i inspecció es portarà a terme a tota la ciutat. En tots els casos que es detectin,

s'estudiaran a fons les circumstàncies de cada incompliment i si es detecten indicis de delicte contra la salut pública, l'Ajuntament de Terrassa ho posarà en coneixement de la Fiscalia.