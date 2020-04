L'Ajuntament estudia accions judicials contra el sindicat policial SPL-CME

La crisi del coronavirus

13.04.2020 | 13:21

El Govern municipal estudia emprendre accions judicials contra el sindicat SPL-CME de la Policia Municipal "per calúmnia o difamació". L'executiu de Jordi Ballart titlla de "falsedat" la denúncia del sindicat policial davant la Inspecció de Treball on afirma que el vestit que se'ls va lliurar per protegir-los del contagi de coronavirus "és altament transpirable" i "en cap cas efectiu". El sindicat també ha denunciat que el gel subministrat als agents "està caducat des de l'any 2018".

L'Ajuntament ha reaccionat via twitter assegurant que les granotes lliurades als agents "eren tècnicament les millors que estaven disponibles al mercat" i argumenta que "les de categoria superior no les té ni el personal sanitari". Respecte al gel hidrològic, "només es va donar un cas" de caducat i "es va retirar immediatament".

L'administració diu que "ho lamentem" i anuncia que ha augmentat els controls. I afegeix: "No admetrem en cap cas denúncies infundades o malintencionades".