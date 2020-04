El Govern aproba una "estratègia" per evitar contagis a la tornada a la feina

La crisi del coronavirus

13.04.2020 | 11:54

El govern de la Generalitat ha aprovat aquest diumenge a la nit una "estratègia d'actuació" per a evitar nous contagis de coronavirus en la nova fase de confinament a partir d'aquesta setmana vinent. Aquest full de ruta del Govern davant l'aixecament d'algunes restriccions que implicava fins ara el confinament total es divideix en quatre eixos d'actuació:

CONTROL SANITARI

S'impulsen mesures, d'acord amb el Consell de Relacions Laborals -que inclou a patronal i sindicats-, com la col·laboració dels serveis mèdics de prevenció de riscos laborals en la presa de mostres i la realització de proves. Es recomana fer un control de símptomes abans d'entrar en el lloc de treball quan això sigui possible, per exemple mesurant la temperatura corporal i constatar si hi ha símptomes respiratoris com a tos, mal de coll o fatiga.

També es planteja que qualsevol treballador amb una temperatura superior a 37,3 graus o amb símptomes respiratoris es aisle a la seva casa i sol·licitar fer-se un test i s'anima als treballadors a reportar el seu estat a través de l'aplicació stopcovid19.

CORRESPONSABILITAT DE LA CIUTADANIA

Un altre àmbit d'actuació de l'estratègia aprovada pel Govern en la seva reunió extraordinària d'aquest diumenge a la tarda es refereix als elements de protecció individual en el transport públic, els establiments i els centres de treball. En aquest sentit, la Generalitat demana mantenir entre 1,5 i 2 metres de distància entre les persones i desinfectar-se les mans amb aigua i sabó durant almenys 20 segons o amb gels hidroalcohólicos d'almenys un 60% d'alcohol.

Els guants només han d'utilitzar-se quan estiguin indicats per al desenvolupament de l'activitat laboral. La Generalitat demana a més tapar-se boca i nas amb màscares quirúrgiques, si estan disponibles, o amb peces de roba o màscares casolanes amb desinfecció diària.

PLA DE CONTROL D'AGLOMERACIONS

D'acord amb el Consell de Relacions Laborals, es continua promovent el teletreball sempre que sigui viable; en l'àmbit de la Generalitat, així serà excepte en el cas de serveis essencials que hagin de desenvolupar les seves tasques presencialment. Es demana adaptar i flexibilitzar els torns i horaris per a facilitar un desplaçament escalonat al llarg del dia que eviti aglomeracions, així com assegurar una distància de 1,5 o 2 metres entre treballadors i clients. En els centres de treball on no es pugui garantir aquest distanciament, caldrà dotar d'equips de protecció individual com a màscares, guants o bates als treballadors.

No es podrà anar a treballar amb febre; per això es considera important que el propi treballador es prengui la temperatura dues vegades al dia.

En els transports públics, es regularà els accessos per a limitar l'ocupació màxima a un terç amb metro, Ferrocarrils de la Generalitat, trens de Rodalia, autobusos i autocars. Caldrà mantenir així mateix distàncies de 1,5 metres en les andanes, incrementar les freqüències de pas en totes les franges horàries laborables i ampliar les hores punta.

COL·LECTIUS VULNERABLES

Per a protegir a la gent gran, en els accessos als establiments comercials, la Generalitat planteja reservar franges horàries a primera hora del matí i evitar que hagin de fer tota la cua, a més de potenciar les compres on-line. Quant als menors, s'exigeix al Govern una "flexibilització i adaptació laboral", amb un "permís retribuït recuperable per la cura d'un menor".