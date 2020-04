L'Ajuntament, contra la finalització de la fase de confinament total

La crisi del coronavirus

12.04.2020 | 19:37

El Govern municipal es contrari a la decisió, per part del Govern espanyol, de finalitzar la fase de confinament total i de permetre la tornada al treball en sectors d'activitat econòmica no essencials, que en el cas de Terrassa, com a la resta de Catalunya serà dimarts. El Govern municipal diu que ha valorat l'impacte que pot tenir aquesta suavització de les mesures restrictives aplicades fins ara, "a la llum de les informacions i previsions publicades per l'OMS i científics i científiques de reconegut prestigi".

Per l'executiu que lidera Jordi Ballart és una "decisió prematura i que pot implicar un increment generalitzat dels riscos de contagi". Com ja s'ha expressat en diferents ocasions al llarg de les darreres setmanes, l'opció més segura, segons apunta el Govern municipal, és insistir en el confinament total.També fa "una crida a la ciutadania de la ciutat a extremar en tot moment les precaucions, a complir rigorosament les normes i consells de les autoritats sanitàries, així com totes aquelles restriccions que segueixen vigents".

En aquest punt, el Govern municipal recorda que la Policia Municipal té "instruccions d'aplicar amb rigor aquestes normes i denunciar

els incompliments que es detectin i que poden comportar sancions de 600 a 30.000 euros".