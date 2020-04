Es desinfectaran els exteriors de les farmàcies

La crisi del coronavirus

12.04.2020 | 19:51

L'Ajuntament de Terrassa ha decidit desinfectar l'exterior de les més de 60 farmàcies que hi ha a Terrassa. La mesura s'ha posat en funcionamient avui mateix. Per norma general i en compliment de les mesures de seguretat per evitat la propagació del coronavirus, les farmàcies atenen als seus clients d'un en un o evitant, en qualsevol cas, l'aglomeració a dintre de l'establiment, per la qual cosa, es fan cues habituals als accessos. L'Ajuntament considera que és un lloc susceptible de ser desinfectat i actuarà en conseqüència.