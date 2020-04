Denuncien l'Ajuntament per "posar en risc la seguretat dels policies municipals"

La crisi del coronavirus

12.04.2020 | 12:27

El sindicat SPL-CME de la Policia Municipal va denunciar dimecres a l'Ajuntament de Terrassa davant la inspecció de treball per posar en risc la seguretat dels policies en lliurar-los uns vestits de protecció enfront del coronavirus que no són eficaços. "La direcció de la policia sabia des del principi que els vestits que ens lliuraven no ens protegien i ens han enganyat, exposant-nos al perill de manera temerària, ja que els agents que usaven el vestit pensaven que la roba no es contaminava i no era així", afirma Justiniano Villarán, president del sindicat SPL-CME.

A cada agent se li va lliurar, segons la denúncia, un gel desinfectant i un vestit de partícules que impedeix el pas de virus a la roba de treball i que per tant servia com a protecció i no era necessari rentar aquesta roba en cas d'estar en contacte amb una persona amb la COVID-19 . Aquest sindicat assegura que el vestit lliurat és "altament transpirable de categoria "I" i que en cap cas és efectiu per a protegir del virus. Només serveix per a no embrutar-se". Segons la mateixa denúncia, després de comunicar a la direcció de la Policia Municipal aquesta situació, "ens va sorprendre que eren coneixedors que el vestit no era efectiu, però encara així ho van comprar i van ocultar la informació".

En la denúncia presentada a Inspecció de Treball també s'apunta que el gel donat als agents està caducat des de l'any 2018 pel que "no sabem si pot tenir efectes nocius", assenyala Villarán.

Segons aquesta formació sindical, actualment hi ha 11 policies municipals que han donat positiu per coronavirus i hi ha 10 més que estan a casa amb la possibilitat d'estar infectats.