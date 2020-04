Completada la desinfecció interior de totes les residències de gent gran

La crisi del coronavirus

12.04.2020 | 19:25

L'Ajuntament ha informat que s'ha completat la desinfecció interior de totes les residències de gent gran de la ciutat, a través d'accions efectuades pels propis serveis de les residències; la Generalitat de Catalunya; l'Unitat Militar d'Emergències; així com del propi Ajuntament. El Govern municipal ha volgut agraeir "la col·laboració de les diferents administracions i empreses que s'han implicat per donar solució a aquesta necessitat". També ha anunciat que a partir d'avui s'inicia el programa de desinfecció dels exteriors i entorns de les 61 farmàcies que hi ha a Terrassa.