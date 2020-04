Cecot demana que la Covid-19 no sigui malaltia laboral fins tipificar les mesures de seguretat

La crisi del coronavirus

12.04.2020 | 19:16

La patronal terrassenca Cecot ha demanat a Govern que presideix Pedro Sánchez que "exoneri la causa de contagi de Covid-19 com a malaltia laboral fins a poder tenir tipificades les mesures de seguretat i protocols concrets d'actuació perquè els serveis de prevenció puguin actuar en conseqüència".

El seu president, Antoni Abad, ha puntualitzat que "si els responsables de sanitat encara analitzen el comportament del virus, com es transmet, els períodes d'incubació asimptomàtica, amb un nivell de mortalitat importants als hospitals i amb morts que no s'hi poden relacionar, ocorregudes a forma, com és possible determinar si la persona ha contret el virus mentre desenvolupava les seves tasques, mes enllà del personal sanitari?".