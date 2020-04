Arriben cinc nous respiradors a MútuaTerrassa

La crisi del coronavirus

12.04.2020 | 11:14

La Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa disposa de cinc nous Dispositius Autònomos de Respiració (DAR) homologats de l'empresa de Sentmenat, GasN2, gràcies a la donació que ha fet una empresa del Vallès. Es tracta de cinc nous respiradors preparats per a ventilació invasiva que ja estan a punt per entrar en funcionament de manera immediata.

Aquests nous respiradors funcionen mitjançant un sistema d'electrovàlvules pneumàtiques que aporten i controlen el volum d'aire necessari per a cada pacient, així com la freqüència respiratòria i altres paràmetres de forma constant i objectiva.Disposen de software de control de variables de procés, monitorització en pantalla i alarmes visuals i sonores. A més, a diferència d'altres dispositius de ventilació també homologats recentment, els de GasN2 permeten regular el despertar del pacient durant la fase de recuperació d'aquest.

La incorporació dels cinc nous respiradors a MútuaTerrassa permetrà millorar l'equipament de les instal·lacions d'UCI on a dia d'avui hi ha 29 pacients ingressats i, per l'altra, en pocs dies, començar a reprendre l'activitat quirúrgica urgent així com les intervencions quirúrgiques que no requereixin d'ingrés hospitalari.