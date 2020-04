"Terrassa Tria Futur", una Mostra de l'ensenyament en format virtual

La crisi del coronavirus

11.04.2020 | 19:58

L'Ajuntament ha acordat impulsar la fira virtual «Terrassa Tria Futur», que se celebrarà els dies 7 i 8 de maig, per divulgar tot el ventall d'oferta formativa de la ciutat que està a l'abast d'aquelles persones, de totes les edats, que necessitin orientar el seu futur formatiu i professional. La Fira Terrassa Tria Futur neix com a espai de trobada, on les persones, joves i adultes que necessiten orientar el seu futur formatiu i professional podran conèixer de primera mà l'ampli ventall de l'oferta educativa que actualment es pot trobar a Terrassa.

Això inclou des de l'oferta de formació professional inicial i batxillerats fins a l'educació superior i els estudis artístics i de formació professional. La Fira acollirà també una representació dels sectors productius més innovadors i representatius del territori, amb demostracions on els futurs estudiants i professionals podran conèixer de primera mà les ocupacions que hi podran desenvolupar i que estan connectades amb l'oferta formativa que s'imparteix als centres educatius de la ciutat.

Terrassa Tria Futur neix com a continuïtat de la Mostra de l'Ensenyament. La Fira estava prevista pels dies 28 i 29 d'abril al recinte Firal de Terrassa, però degut a l'estat d'alarma decretat a causa de la crisi de la COVID-19, la Fira estrasllada a l'àmbit virtual. S'està dissenyant una plataforma que permeti accedir a les més de 90 càpsules informatives que ja estaven previstes, les conferències, els punts d'orientació

personalitzats. etc. La plataforma permetrà crear espais virtuals per a poder contactar amb professionals docents i orientadors de manera individual o amb sessions grupals.