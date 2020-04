El postconfinament s'apropa: com serà el nou escenari econòmic?

La crisi del coronavirus

Maria Jesús Ezquerro

11.04.2020 | 12:09

La millora de les dades sobre contagis, ingressos hospitalaris i morts per la Covid-19 està donant un respir a administracions, empreses i agents socials, que comencen a esbossar aproximacions a l'escenari econòmic del postconfinament a Catalunya. Aquestes són algunes d'elles.

La indústria arrencarà a mig gas

Les principals indústries de Catalunya estan planificant com es passarà de la situació d'aturada actual a una arrencada de l'activitat, que molt probablement haurà de ser gradual per exigència sanitària.

El fabricant d'automòbils Seat, el més important del sector a Espanya, ja ha començat a dissenyar com es durà a terme aquesta transició i com es garantiran les mesures higièniques i de distàncies de seguretat entre els treballadors, el que pot tenir implicacions en la producció.

Un dels escenaris possibles és que la planta de Martorell (Baix Llobregat) iniciï la producció el dilluns 27 d'abril, però només amb al voltant d'un terç de la plantilla. Però podria ser més tard, el 4 de maig - o encara més tard en funció de les decisions del Govern central-, segons fonts de l'automobilística.

En sectors com l'automoció, un dels de més pes a Catalunya, està clar que l'arrencada de l'activitat hauria de ser col·legiada, és a dir, que tots els agents de la cadena de subministrament es posin en marxa al mateix temps.

La restauració, el turisme, l'hostaleria i el comerç, els últims a reprendre el pols normal

L'administració dóna per fet que aquests quatre àmbits, amb un pes específic a Catalunya, seran els més perjudicats pel coronavirus i seran els últims que podran recobrar la normalitat en compliment de les recomanacions sanitàries per evitar un repunt dels contagis.

Davant d'aquest escenari, el Ministeri de Treball estudia allargar en aquests àmbits els beneficis dels Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) de força major per contenir el màxim possible la destrucció d'ocupació.

La patronal catalana Foment del Treball ha demanat plans específics de suport a aquests sectors i la recol·locació temporal dels seus treballadors.

Generalització de test i EPI

Si es compleixen les recomanacions sanitàries, els tests per detectar contagis de coronavirus s'aniran generalitzant en tots els àmbits, així com l'ús del material de protecció (EPI) per un grup cada vegada més ampli de col·lectius.

Les mascaretes passaran a ser d'ús gairebé obligatori, canviant la fesomia dels nostres carrers, així com la indumentària de tots els treballadors, des d'operaris a oficinistes.

El temor que l'activitat es pugui reprendre sense garanties sanitàries suficients ha portat la Cambra de Barcelona a demanar que no es faci aquest pas fins que tots els treballadors se sotmetin a un test que provi que estan lliures de la infecció de Covid-19.

Els sindicats han aixecat també la veu per reclamar que es reforcin les mesures de seguretat en les empreses que reprenguin la seva activitat a partir de la setmana que ve, quan s'aixequi el permís retribuït per als treballadors de serveis "no essencials", i han expressat la seva preocupació per la falta de plans de prevenció en el món laboral.

El focus en els col·lectius més precaritzats

Els sindicats han mostrat una preocupació especial per com desenvoluparan la seva feina els col·lectius més precaritzats, com els 'riders' (repartidors de menjar), les treballadores de la neteja, les caixeres de supermercats i els cuidadors de persones dependents, i han advocat per prendre mesures per protegir-los.

Així, reclamen a l'administració que, en el cas de les treballadores de la llar, es ratifiqui el Conveni 189 de l'OIT (Organització Internacional del Treball), que equipara els seus drets laborals amb la resta de col·lectius.

També exigeixen que es reconegui com a empleats laborals els 'riders' i demanen que se'ls deixi rentar les mans als restaurants amb els quals treballen.

El teletreball ha arribat per quedar-se

L'auge del teletreball durant el confinament ha demostrat la seva viabilitat i els analistes donen per fet que es mantindrà durant molt de temps pràcticament en els nivells actuals.

La renda mínima, de nou a debat

Ja no només els sindicats i alguns partits d'esquerres defensen l'establiment d'una renda mínima. El 'Think Tank' (laboratori d'idees) de la patronal Foment del Treball proposa establir algun tipus de renda mínima durant la transició cap a la recuperació de l'economia.

¿Estem davant un canvi de paradigma de la societat?

Els analistes alerten que la recessió econòmica que plana sobre gran part del planeta ens farà replantejar el nostre model social i de vida. El soci responsable Turisme i Oci a KPMG Espanya, Luis Buzzi, assegura que aquesta crisi ha tornat a fer emergir la conscienciació social enfront de l'individualisme.

"Això fomentarà el consum responsable. També es transformaran les cadenes de subministrament. Tornarem a un model de produccions properes. El model de treball serà més flexible", afirma aquest consultor.