Mútua Terrassa rep 20 respiradors donats per BBVA

La crisi del coronavirus

11.04.2020 | 16:30

Een els últims dies, BBVA ha donat un total de 288 sistemes de respiració assistida que ha estat distribuït a hospitals catalans a través del

Sistema d'Emergències Mèdiques. En concret, l'Hospital Mútua Terrassa ha rebut 20 d'aquests respiradors, essencials en el tractament de la malaltia. A més dels 20 sistemes de respiració assistida donats a Mútua Terrassa, el Sistema d'Emergències Mèdiques ha designat la distribució de la resta dels 288 equips lliurats per BBVA a altres hospitals de Catalunya. D'aquests, 115 equips s'han destinat a l'Hospital

Parc Taulí, 60 a l'Hospital Vall d'Hebron, 37 a l'Hospital Santa Creu i Sant Pau, 25 a l'Hospital Trias i Pujol (Can Ruti), 20 a l'Hospital de Granollers, 5 a l'Hospital Universitari Quiron Dexeus, 4 a l'Hospital Comarcal del Pallars (Tremp) i 2 al propi Sistema d'Emergències Mèdiques.

Aquests equips de respiració mecànica són clau per salvar vides de les persones afectades pel virus ja que perllonguen el temps per poder combatre la infecció i aconseguir la recuperació del pacient.

El model de respirador no invasiu adquirit per BBVA a la Xina, un dels pocs mercats amb oferta disponible, ha estat testat per l'Hospital Gregorio Marañón a Madrid. En un informe, aquest centre sanitari conclou que aquest equipament permet "retardar o fins i tot evitar la

necessitat de trasllat de pacients a les UCI, i per tant, ajudar a la descongestió de les mateixes".