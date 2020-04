Divendres Sant a la Catedral

La crisi del coronavirus

11.04.2020 | 11:42

Aquest divendres, el bisbe de Terrassa Josep Àngel Saiz Meneses ha presidit la celebració litúrgica de la passió i mort del Senyor a la creu. L'acte ha tingut lloc a la Catedral en unes condicions molt especials per la crisi del coronavirus, que ha obligat a modificar tots els actes de Setmana Santa.

El bisbe de Terrrassa, en la homilia, ha reflexionat sobre una de les conegudes com les set paraules de Jesús en la creu, en concret: "Déu meu, Déu meu, per què m'heu abandonat". Són paraules que recullen i concentren el dolor en moment de desolació i aparentment abandonament, però que en el fons són l'inici del salm 22 i és una pregària de confiança envers Déu enmig del patiment.