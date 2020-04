La crisi del coronavirus

11.04.2020 | 20:22

La Policia Municipal ha realitzat 120 denúncies des del passat dia 8 d'abril per incompliment de les mesures establertes al Reial Decret d'Estat d'Alarma en diverses actuacions desenvolupades aquests dies. Així, el dia 8 es van denunciar a 39 persones, 31 el dia 9, i 50 ahir divendres 10 d'abril. Aquestes persones van ser denunciades perquè no van poder justificar davant la Policia Municipal un motiu vàlid per trobar-se a la via pública, incomplint així la instrucció.