Cues per anar a comprar

La crisi del coronavirus

11.04.2020 | 19:40

Avui dissabte, al matí, el carrer ha estat concorregut, amb important presència de persones que havien de fer les seves compres setmanals. A la fotografia podem veure la cua que hi havia al Raval de Montserrat per entrar al Mercat de la Independència. També hi havia per entrar a altres comerços d'alimentació de la zona. S'ha vist també un augment de la circulació de cotxes, que ha anat disminuint a mida que ha anat passant el dia. La imatge ha estat similar a altres zones de la ciutat amb comerços i supermercats.