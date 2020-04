El Consistori anuncia els ajuts Terrassa CREA per a la cultura

La crisi del coronavirus

11.04.2020 | 11:37

L'Ajuntament de Terrassa mostra el seu suport amb la cultura i el sector cultural i se suma a l'aturada cultural de 48 hores convocada per ahir i avuil no difonent durant dos dies continguts culturals a les seves xarxes socials corporatives. D'altra banda, l'Ajuntament farà arribar un comunicat a la resta de municipis catalans mostrant el seu suport a la cultura i convidant-los a fer el mateix i animant-los a prendre mesures per recolzar el sector.

La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, en el comunicat que farà arribar a la resta de municipis convoca els ajuts Terrassa CREA, amb l'objectiu de promoure i estimular la tasca de creació i producció dels artistes locals, vinculats als àmbits de les arts visuals, arts

escèniques, música, dansa i circ, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que tinguin com a base alguna d'aquestes arts. Els projectes seleccionats formaran part de les programacions municipals.