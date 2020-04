Bateria de propostes del PSC

Alfredo Vega, primer secretari del PSC, ha indicat que totes les propostes les han fet arribar via a l'Ajuntament per WhatsApp, "l'única eina de comunicació".

10.04.2020 | 12:45

El grupo municipal del PSC ha proposat a l'equip de Govern l'adopció que complementen les que està prenent l'Ajuntament en el marc de la lluita contra el coronavirus. Proposa la supressió de les taxes del Mercadal, de recollida de residus i de taules i cadires de terrasses als comerços afectats per la prohibició d'apertura durant el temps que aquesta estigui vigent.

La creació d'un nou servei per donar un respir a les famílies de persones amb TEA, TDAH i altres trastorns disruptius és una altra de les propostes que ha fet arribar el PSC al Govern municipal. L'objectiu d'aquest servei és donar un respir a les famílies d'aquestes persones (siguin infants o persones adultes) que necessiten seguir les seves rutines i que tenen especials dificultats per entendre i afrontar una situació de confinament com l'actual, especialment després de més de tres setmanes. El suport consistiria en l'acompanyament d'un professional especialitzat perquè aquestes persones, que ho necessiten per prescripció mèdica, puguin sortir al carrer durant una hora. Aquest temps en companyia d'una altra persona es planteja també com un necessari respir per a les famílies.

Una altra proposta és el compromís de l'Ajuntament de Terrassa de pagar les factures als seus proveïdors en el termini màxim de 20 dies. Aquesta mesura permetria atenuar, encara que sigui en una petita part, la difícil situació que estan vivint moltes petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms, en aquest cas aquells amb els quals l'Ajuntament ha contractat la prestació d'algun servei.

«Creiem que totes aquestes propostes són realitzables i assumibles, ja que hem vist com altres ajuntaments les han dut a terme, i a més creiem que són pertinents per a la ciutat», afirma el primer secretari del PSC a Terrassa i president del grup municipal socialista, Alfredo Vega. «Des del primer moment el PSC ens hem posat a disposició del Govern municipal per ajudar en tot allò que sigui necessari en la gestió d'aquesta crisi. Hem volgut i volem aportar la nostra experiència i trajectòria en el govern de la ciutat durant tants anys, i per això estem fent una oposició constructiva, propositiva i també rigorosa», senyala Vega.

Alfredo Vega ha indicat que totes aquestes propostes les han fet arribar via WhatsApp, ja que és l'única eina de comunicació de la que disposa l'oposició amb l'equip de govern. «Ens agradaria poder participar de forma més activa a través de reunions presencials o telemàtiques, i en aquest sentit creiem que cal recuperar la normalitat democràtica amb tots els seus instruments per treballar conjuntament i minimitzar els efectes de la crisi sanitària, econòmica i social que la pandèmia està provocant», explica el president del grup municipal socialista, qui conclou: «No obstant això, la voluntat del PSC en col—laborar i ajudar és màxima i seguim a plena disposició del Govern municipal en aquests moments tan difícils, tal com hem reiterat en nombroses ocasions i com demostren les propostes que hem fet».