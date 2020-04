Prohibit passejar al gos a més de 500 metres del domicili

La crisi del coronavirus

10.04.2020 | 18:39

L'Ajuntament aplica restriccions més rigoroses per treure a passejar els gossos durant el confinament. Només es pot treure a passejar el gos una persona, excepte famílies monoparentals que no puguin deixar els seus fills o filles sols a casa. A més les passejades han de ser curtes, només per cobrir les necessitats fisiològiques dels animals i no més enllà d'una distància de 500 metres del seu domicili.

Aquestes limitacions, segons l'Ajuntament, han estat consensuades, des de la regidoria de Benestar Animal, amb les entitats animalistes de la ciutat. El Govern municipal ha acordat avui, en la reunió del Comitè d'Emergència Municipal, aplicar aquestes restriccions més rigoroses per a aquelles persones que treuen a passejar els seus gossos durant l'actual període de confinament. Les noves limitacions estan motivades pels reiterats incompliments de les normes per part d'una part de la ciutadania, que treuen a passejar els seus gossos de forma poc segura.

La Policia Municipal continuarà vetllant pel compliment d'aquestes normes així com de totes les relatives al confinament i efectuarà les denúncies corresponents per comportaments incívics o irresponsables, que poden comportar sancions de 600 a 30.000 euros.