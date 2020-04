La majoria d'afectats pels ERTO no cobraran fins al mes de maig

La crisi del coronavirus

10.04.2020 | 19:32

Avui dia 10 s'han fet efectives les prestacions de l'atur corresponents al més de març. La majoria de persones afectades per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) no podran accedir a la seva prestació fins al 10 de maig. El SEPE ha pagat avui més de 400 mil prestacions més que el mes anterior, però aquesta xifra no arriba ni de lluny als més de dos milions de persones que es calcula que ha estat afectats per ERTO com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

Els sindicats reclamen al Govern central que es posi en marxa el que es denomina nòmina continua, és a dir, que els treballadors que hagin de tenir accés a una prestació la comencin a cobrar des del moment en que li sigui reconeguda i no s'hagi d'esperar a cobrar fins al dia 10 del mes posterior. Les patronals s'han manifestat en les mateixos termes i la mateixa urgència per abonar als autònoms la seva prestació per cessament d'activitat.