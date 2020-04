L'Hospital Temporal Vallès Salut, a punt

La crisi del coronavirus

10.04.2020 | 11:25

L'Hospital Temporal Vallès Salut, ubicat a la pista coberta d'atletisme de Sabadell, amb capacitat de fins a 210 llits, ja està llest i a partir d'avui si cal es podrà utilitzar. En un comunicat, la Conselleria de Salut ha explicat que l'espai estarà gestionat per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i funcionarà com a dispositiu d'emergència per ampliar la capacitat de llits per atendre malalts de la Covid-19 a la comarca del Vallès Occidental. Tots els llits de l'Hospital Temporal són articulats i tenen oxígen.

L'Hospital Temporal disposa de dos "boxes" de parada cardiorespiratòria, d'espais per a situacions que requereixin un acompanyament en final de vida, i d'uns mòduls amb dutxes i banys completament nous.

L'equip de professionals sanitaris que hi treballarà serà, majoritàriament, de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) i del Parc Taulí, encara que també col·laboraran professionals dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'espai s'ha habilitat i condicionat durant 10 dies de "treball intens" amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell, la Corporació Sanitària Parc Taulí, el SEM, l'atenció primària de l'ICS, l'assessoria de Falck, Metges sense Fronteres, Bombers i l'exèrcit.

L'Hospital Temporal també compta amb una Àrea Sanitària Mòbil, situada a la banda, i que funciona com un "espai íntim i tranquil" on informar els familiars dels pacients atesos i oferir-los atenció psicològica si la necessiten.