Jessica ja és a casa

La crisi del coronavirus

Josep Arnero

10.04.2020 | 19:35

El passat 7 de març, Jessica Mariel Ríos, veïna del Pla del Bon Aire, va viatjar a l'Argentina, d'on és originaria acompanyant la seva germana. Ríos va deixar a Terrassa el seu marit, amb una discapacitat del 68%. Tenia la intenció de tornar a la ciutat el 23 de març però el dijous dia 12 el president de l'Argentina, Alberto Fernández, va anunciar la suspensió a partir del dia 16 i durant trenta dies de tots els vols procedents d'Europa, els Estats Units, la Xina, Japó, Corea del Sud i Iran

"Està tot cancel·lat i la Jessica no pot venir, però jo tinc una discapacitat i necessito la meva dona al meu costat", explicava el seu marit l'egarenc Daniel Segado, que pateix atàxia de Fredrich, una malaltia genètica i degenerativa que afecta el sistema locomotor. "Tinc una discapacitat del 68% i necessito una persona que es faci càrrec de mi. Jo puc estar sol un temps relatiu però no tant temps". Trucades a ambaixades i consolats i moltes i moltes gestions finalment han tingut el seu fruit. Ahir al vespre va arribar a casa Jessica. L'emoció del retrobament amb el seu marit ha estat indescriptible. Diari de Terrassa va recollir el testimoni de totes les seves dificultats i ara pot explicar la tornada.

Jessica està "molt contenta per poder tornar a estar amb el meu marit. Tenia una gran preocupació pel confinament i perquè em necessitava". La terrassenca apunta que dilluns va rebre una comunicació que Ibéria anava a organitzar un vol especial dimecres des de Buenos Aires a Madrid, però no va tenir més detalls. Dimarts, finalment, va poder gestionar la compra del bitllet, només a 24 hores del retorn. Les hores van ser eternes, ja havia viscut un parell de situacions semblants i en les quals no havia pogut volar. Al final va sortir dimecres per a arribar a Terrassa dijous.

"Vaig estar amb molta incertesa fins al final. Fins i tot hi havia moltes dificultats per a arribar a l'aeroport, però ho vaig poder aconseguir", explica Jessica. A l'Argentina també hi ha confinament. "Al principi la gent no s'ho va prendre molt de debò, però després va canviar la situació. La presència de la policia al carrer va resultar clau", diu Jessica. Ara ha posat un oceà pel mig i segueix confinada, però tant ella com el Daniel, el seu espòs, afronten d'una altra manera la seva nova situació a Terrassa.