La crisi del coronavirus

10.04.2020 | 19:19

El ministre Salvador Illa, a la roda de premsa que ha ofert avui amb posterioritat a la celebració del Consell de Ministres, ha dit que de moment no es contempla la possibilitat de permetre que els nens puguin sortir de casa. "Res ens agradaria més que poder anunciar mesures més permissives, però pensem que no és el moment". El ministre no s'ha estès en aquesta qüestió i ha dit que en el moment que vegi possible "suavitzar mesures en aquest sentit", ho farà.