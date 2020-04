Els mossos denuncien 88 persones per anar a segones residències, entre ells, terrassencs

La crisi del coronavirus

10.04.2020 | 20:47

Els Mossos d'Esquadra van multar ahir un total de 88 persones per intentar saltar-se el confinament obligatori per la crisi del coronavirus. Les denuncies es van posar als controls preventius per evitar que la ciutadania es desplaci a les segones residències durant aquests dies de Setmana Santa. També han multat terrassencs, com un matrimoni que es dirigia a la Costa Brava amb el maleter del seu vehicle carregat de menjar per passar aquests dies.

Recordem que els mossos d'esquadra han habilitat un total de 500 controls a llarg de tots aquests dies en coordinació amb policies locals per evitar els desplaçaments en Setmana Santa. El dispositiu està especialment dissenyat per cobrir les 24 hores de tots els dies. Les multes poden anar de 600 a 30 mil euros i fins i tot poden ser més elevades en circumstàncies excepcionals.