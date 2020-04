Continua el descens dels positius i la pressió sobre els hospitals

La crisi del coronavirus

10.04.2020 | 21:32

Les dades d'avui divendres facilitades pels centres hospitalaris terrassencs permeten afrontar el que queda de confinament amb un cert optimisme. Els nombre de positius tractats per Mutua Terrassa i Consorci Sanitari de Terrassa continua baixant i es situa en 642, 48 menys que ahir. També baixa el número de persones ingressades a les UCI, que són 61 per les 65 d'ahir; a planta hi ha 474 pacients ingressats, 40 menys que ahir y tractats als seus domicilis hi ha 207 persones, set més que ahir. El nombre de defuncions es situa en 178, cinc més que ahir. Finalment, també hi ha bones notícies al nombre d'altes, que passen de les 486 que es van acumular ahir a les 524 que es comptabilitzen avui divendres. Les dades, tot i el dramatisme, continuen sent positives.