Ballart visita l'hospital temporal Terrassa Park

La crisi del coronavirus

10.04.2020 | 18:28

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Mónica Polo, ha visitat avui l'hospital temporal instal·lat a l'Hotel Terrassa Park per donar suport al conjunt de professionals que hi estan treballant i contribuint a fer front a l'emergència sanitària causada pel Coronavirus. També han acompanyat l'alcalde en la seva visita la directora de Processos i Qualitat de la Fundació MútuaTerrassa, Xesca Moyà; i Marisol Lolo, professional de MútuaTerrassa retirada que està fent tasques de coordinació de l'hospital temporal com a voluntària. L'hospital temporal de l'Hotel Terrassa Park, ubicat a l'avinguda de Santa Eulàlia, va entrar en servei el 27 de març i està gestionat per Mútua Terrassa.