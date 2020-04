Baixa per primera vegada el nombre absolut de contagiats a Terrassa

Baixa per primera vegada el nombre absolut de contagiats a Terrassa

La crisi del coronavirus

10.04.2020 | 09:33

Les darreres xifres de que es disposen apunten a l'optimisme, ja que per primera vegada ha baixat el nombre de casos positius oficialment registrats a la ciutat. Avui s'han comptabilitzat un total de 690 contagiats, onze menys que ahir. També ha baixat de 67 a 65 el número de persones a les UCI dels hospitals terrassencs i també el nombre de persones ingressades a planta dels diferents centres hospitalaris o habilitats com a tals passant de 541 a 514 els ingressats. També ha baixat en una persona el nombre de pacients que estant sent atesos a casa seva, passant de 201 a 200. Malauradament, la xifra de persones que han perdut la vida ha passat a ser de 173, set més que a la darrera publicació de dades.