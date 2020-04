Acaba el permís retribuït, però recorda: el confinament continua

La crisi del coronavirus

10.04.2020 | 19:40

Ahir dijous va acabar el permís retribuït que va instar el Govern espanyol com a mesura excepcional, dintre de l'estat d'alarma decretat el 14 de març. Això vol dir que les empreses no incloses dintre del llistat de les que han de mantenir-se forçosament tancades poden recuperar la seva activitat a partir de dimarts a Catalunya.

Continuaran sense poder obrir botigues, bars i restaurants en general, excepte les dedicades a l'alimentació, farmàcia o venda de diaris. La resta d'empreses, amb les mesures de seguretat adequades, podran tornar a emprendre la seva activitat.

Això vol dir que els ciutadans no podran sortir dels seus domicilis si no és, com ara, per anar comprar aliments, articles de primera necessitat o per causa de força major i a partir de dimarts, també podran sortir, exclusivament, per anar a als seus llocs de treball, els empleats d'empreses autoritzades a recuperar la seva activitat.

És a dir, tornem a la situació que es va decretar el dia 14 de març. El confinament continua, al menys fins al 26 d'abril i ja va anunciar en el seu moment el president Pedro Sánchez que és molt probable que es torni a acordar una nova pròrroga, tot i que s'haurà de veure en quines condicions.