Tres dies sense recollir les escombraries

09.04.2020 | 19:52

Uns veïns del carrer Vallparadís denuncien que des de fa tres dies no passa per aquesta zona, concretament a l'altura del carrer Escudé, el camió de les escombraries. Com a evidència la fotografia d'acumulació de restes. És evident que amb el confinament ha augmentat les escombraries en els domicilis. La situació del carrer de Vallparadís es repeteix en altres carrers de la ciutat en els quals s'està acumulant les escombraries. Aquests veïns reclamen que es retirin els residus i afirmen que encara que en aquesta situació la lluita contra el virus és prioritària, també denuncien que no passi el caminó de les escombraries.