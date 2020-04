Qui pot conduir?

La crisi del coronavirus

09.04.2020 | 13:24

Els cossos policials intensifiquen aquests dies els controls per evitar que ningú pugui abandonar casa seva par passar la Setmana Santa a segones residències. Val la pena que repassem quan ens està permès conduir i quan no; sempre partint de la base que no podem sortir de casa i que es manté el confinament de la població i a partir de demà :

- Adquisició d'aliments, medicaments o productes de primera necessitat.

- Desplaçament al lloc de treball.

- Assistència establiments sanitaris.

- Assistir gent gran i persones dependents o especialment vulnerables.

- A entitats financeres.

- Causes de força major o de necessitat.

Només poden circular amb normalitat vehicles de:

- Transport i assistència sanitària.

- Personal de manteniment d'instal·lacions sanitàries i conservació i manteniment de carreteres.

- Distribució de medicaments.

- Exèrcit, cossos policials, protecció civil, seguretat privada, salvament o extinció d'incendis o auxili en carretera.

- Gestió de residus urbans.

- Transport de combustibles.

- Comercialització, transformació i distribució de productes agrícoles, ramaders i pesquers.

- Mercaderies peribles.

- Correus i telègrafs.

- Serveis funeraris.

- Altres vehicles que contribueixin a garantir el subministrament de bens o la prestació de serveis essencials.