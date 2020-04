Nou sistema per a la distribució de mascaretes solidàries amb un magatzem centralitzat

La crisi del coronavirus

09.04.2020 | 12:22

L'Ajuntament ha acordat un nou sistema organitzatiu per a la distribució de les mascaretes que algunes entitats, empreses i col·lectius estan

fabricant. El sistema es posarà en marxa just després de Setmana Santa. Es basa en la creació d'un magatzem centralitzat de mascaretes no sanitàries, majoritàriament de tela, i en la creació de dos canals de distribució: a través de comerços d'alimentació de proximitat i de donatius realitzats recentment.

Les mascaretes es distribuiran, a mesura que vagin arribant al magatzem central, a través dels comerços d'alimentació de proximitat, Amb aquesta mesura, s'evita que les persones s'hagin de desplaçar a distàncies dels seus domicilis que no estan permeses en funció de les actuals restriccions de mobilitat i de confinament. Les mascaretes són per a tota la ciutadania, en funció de les existències, però es

prioritzaran les persones que pertanyen a col·lectius més vulnerables, com persones grans, persones malaltes o persones amb discapacitat, entre d'altres.

L'Ajuntament obrirà a partir de dimarts 14 d'abril dos nous canals de contacte per a peticions urgents i justificades de mascaretes, que se sumen als ja establerts: telèfon gratuït 010 i l'adreça de correu electrònic mascaretes.ajuntament@terrassa.cat per demanar

mascaretes de forma urgent i justificada.