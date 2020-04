L'Ajuntament distribuirà gratuïtament mascaretes a tota la ciutat

La crisi del coronavirus

09.04.2020 | 12:00

L'Ajuntament ha ordenat la compra d'una partida d'un milió de mascaretes no sanitàries, bàsiques P2 FFP2 segons catalogació Unió Europea (94% protecció). Un total de 400.000 unitats es repartiran a domicili (aprox. 100.000 adreces, 3-4 mascaretes a cada domicili), en un sobre amb instruccions sanitàries. El repartiment es farà en dates a determinar, en funció de la disponibilitat. Un total de 100.000 unitats es distribuiran a través de diferents canals i punts, a concretar, per a persones que en necessitin més, persones de col·lectius vulnerables o que no els hagi arribat per alguna raó la tramesa a domicili. Les 500.000 unitats restants es destinaran a un fons de reserva estratègic per a les properes setmanes

El cost de cada mascareta, per a una partida d'un milió d'unitats, és de 0,43 euros més IVA.El cost total de l'operació, qualificada com a urgent i d'interès públic, és de 520.300 euros, IVA inclòs.

L'Ajuntament planteja la necessitat de què és faciliti de forma urgent i extraordinària mascaretes bàsiques de protecció al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes que sigui possible. L'objectiu és que cada terrassenc tingui almenys una mascareta, i que la ciutat tingui "instruments perquè tothom pugui respondre a les exigències de la situació actual i estigui preparada per als reptes que ens pot plantejar, en el seu moment, la suavització de les actuals mesures restrictives".