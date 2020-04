L' Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa, al límit

La crisi del coronavirus

09.04.2020 | 15:47

El Govern posa en marxa un segon hospital penitenciari per a presos positius de coronavirus. Està ubicat a Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) i suma 22 nous llits per a interns amb símptomes lleus. La Generalitat ha pres la decisió per evitar la imminent falta de places a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa, que ja ha ocupat 19 dels 22 llits que té disponibles per a pacients amb coronavirus; i que ha de garantir una reserva de 9 places més per a pacients amb altres patologies. Els primers tres trasllats des de Terrassa fins a l'hospital de Brians 2 tindran lloc aquest dijous.

El Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa és la unitat hospitalària dins el complex de l'Hospital de Terrassa on són traslladats els interns dels centres penitenciaris de Catalunya que requereixen un ingrés hospitalari per sotmetre's a una operació o perquè necessiten un tractament per la seva patologia. Disposa d'una trentena de llits d'hospitalització i és atesa per professionals sanitaris.

En aquests moments, 24 interns han donat positiu per coronavirus. D'aquests, 19 estan ingressats a l'Hospital Penitenciari de Terrassa; 1, en la xarxa pública de Salut, i 1 més, al seu domicili. Tres dels 24 casos ja han estat donats d'alta. 27 casos més estan en estudi. Estan confinats per prevenció els mòduls 4, 5 i la infermeria del Centre Penitenciari Brians 1, els mòduls 4 i el semiobert de Quatre Camins i la unitat de salut mental de Brians 2. També s'han confirmat 36 casos positius de coronavirus entre els funcionaris.