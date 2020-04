La Diputació edita un decàleg per ajudar les policies en situació de violencia masclista

La crisi del coronavirus

09.04.2020 | 13:34

En l'actual context de confinament, les dones i criatures en situació de violències masclistes estan molt més exposades al seu agressor. A casa, sense poder sortir a l'exterior i amb la inseguretat emocional, la convivència pot derivar en agressions i maltractaments cap a les dones i les seves filles i fills.

Les ocasions i espais que tenen per manifestar l'angoixant situació que estan vivint són puntuals i, en molts casos, poden estar relacionats amb les sortides al carrer per fer ús dels serveis bàsics. És en aquests moments, igual com ho poden fer familiars, veïnes, amigues o comerciants, que tenen oportunitat d'exposar de manera directa o indirecta l'existència d'una possible situació de violència. El paper de la policia local és clau per detectar, identificar i atendre aquestes situacions.

A fi de garantir una informació i atenció eficient davant els casos de violències masclistes que s'estan succeint durant aquests dies de confinament, la Diputació de Barcelona ha editat un decàleg de recomanacions d'actuació adreçat als cossos de policies locals amb l'objectiu de facilitar estratègies d'actuació homogènies dins la província de Barcelona i, alhora, contribuir a que es continuï oferint un servei de proximitat i confiança.

Paral·lelament, la Diputació també ha editat un cartell en diferents idiomes on hi ha els telèfons i whatsapp perquè les víctimes de maltractaments puguin denunciar-ho.

"Contra la violència masclista, que no ens aturi el confinament"

Tots aquests materials formen part de la campanya "Contra la violència masclista, que no ens aturi el confinament", que la Diputació de Barcelona ha posat a disposició dels ens locals amb l'objectiu d'interpel·lar directament a la ciutadania per fer-la partícep i corresponsable a l'hora de denunciar qualsevol cas de violències masclistes que en tingui coneixement.

Aquests materials, que es poden decarregar en aquest enllaç: https://www.diba.cat/web/dones/campanya-confinament, s'han dissenyat amb la idea de difondre'ls per les Xarxes Socials i també per ser distribuïts en els comerços de primera necessitat com són: farmàcies, botigues d'alimentació, forns de pa, supermercats; llocs on les possibles víctimes de violència poden anar soles i demanar ajuda.

Serveis d'informació i atenció a les dones durant l'estat d'alarma

Així mateix, si durant el període de confinament alguna persona necessita posar-se en contacte amb algun servei d'atenció a les dones pot consultar la pàgina web www.diba.cat/web/dones/serveis-territorials i buscar el seu municipi. En el cas que la seva localitat no aparegui al llistat, es pot posar en contacte amb el Consell Comarcal al qual pertanyi la seva població.

Aquestes iniciatives complementen i se sumen a les que ja impulsa la Diputació de Barcelona per tot el territori per tal de seguir lluitant contra la xacra social de la violència masclista