Controls policials als voltants de Terrassa

La crisi del coronavirus

09.04.2020 | 23:17

Avui hauria d'haver començat "l'operació sortida" a Terrassa. L'estat d'alarma, encara vigent, obliga a restringit la mobilitat. No obstant això, es donen casos de persones que desfien el confinament i es traslladen a les seves segones residències per passar allà la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra i les policies locals, que actuaran de forma coordinada, seran especialment rigorosos en el compliment de la prohibició de realitzar desplaçaments no justificats. El mossos organitzen per aquests dies més de 500 controls, també de matinada per evitar a les persones que aprofiten les hores de la nit per intentar evitar la presència policial. Als voltants de Terrassa també hi hauran controls, com el que els mossos han organitzat aquesta tarda a la C-58 i que mostrem a la fotografia que acompanya aquestes línies.