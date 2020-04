El sorteig de la bicicleta de El Diari, el 14 de maig

08.04.2020 | 17:31

Diari de Terrassa, en col·laboració amb Biking, prorroga el sorteig d'una espectacular bicicleta MTB. Es tracta del model Massi Fura Enter 29

3x8 que ha estat creat per a tots aquells que vulguin començar a experimentar la gran aventura de fer quilòmetres per les muntanyes i carreteres. És un model ideal per poder gaudir del món del MTB amb una bona qualitat i prestacions. El sorteig d'aquesta bicicleta estava previst pel pròxim 23 d'abril però a causa de la situació d'excepcionalitat el sorteig se celebrarà el dijous 14 de maig.