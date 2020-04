L'oposició reclama recuperar "la normalitat democràtica" de manera urgent

La crisi del coronavirus

08.04.2020 | 14:19

PSC, Ciutadans i Junts Per Terrassa, els tres partits que conformen l'oposició a l'Ajuntament de Terrassa, reclamen recuperar "la normalitat democràtica de manera urgent" a conseqüència de la pandèmia de coronavirus. L'oposició, en un comunicat conjunt, estenen la mà a l'equip de govern per la crisi sanitària, però expressen la seva queixa per "la dificultat de mantenir el debat polític". PSC, Ciutadans i Junts Per Terrassa mostren el seu suport a Tot per Terrassa i Esquerra Republicana, però denuncien la falta de voluntat en l'àmbit de la comunicació.

Les forces de l'oposició lamentan "la impossibilitat de celebrar reunions, comissions informatives o juntes de portaveus, ni presencials ni virtuals." PSC, Ciutadans i Junts Per Terrassa afirmen que "no és acceptable que els responsables polítics del tercer municipi més gran de Catalunya només es puguin interrelacionar mitjançant serveis de missatgeria instantània tipus WhatsApp, una eina limitada i poc adequada pel debat polític, i sobretot, veient com municipis molt més petits del nostre entorn disposen d'eines de teletreball i videoconferència amb absoluta normalitat". Per tant, l'oposició creu que "al govern municipal, en aquest sentit, li ha mancat la voluntat de prioritzar la comunicació entre els diferents representants de la ciutadania".

En aquest sentit, els tres partits conclouen que "per fer possible la nostra comesa és vital recuperar la normalitat democràtica de manera urgent, convocant els consells d'administració, les comissions informatives, les juntes de portaveus o el ple, que són els instruments democràtics imprescindibles per fer realitat la labor conjunta que la ciutadania de Terrassa espera de nosaltres".