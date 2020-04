Imatge del RCDE Stadium, on juga el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona. Imatge del RCDE Stadium, on juga el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona.

L'Espanyol dóna suport als seus socis més grans

Redacció

07.04.2020 | 20:55

El RCD Espanyol de Barcelona no és aliè a la crisi social i sanitària provocada pel COVID-19 i ha decidit posar en marxa un programa solidari per als 1.511 socis pericos majors de 75 anys que resideixen a les comarques barcelonines. És per això que el club oferirà una xarxa de serveis d'acompanyament als...