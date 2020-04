Ingressa a presó per agredir a la seva ex-parella a Terrassa

Els Mossos van detenir els dies 30 i 31 de març la mateixa persona, un home de 60 anys i veí de Terrassa, com a presumpte autor dels delictes de trencament de condemna i de maltractaments en l'àmbit de la llar.

08.04.2020 | 16:46

Agents de Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Terrassa van detenir els dies 30 i 31 de març la mateixa persona, un home de 60 anys, nacionalitat espanyola i veí de Terrassa, com a presumpte autor dels delictes de trencament de condemna i de maltractaments en l'àmbit de la llar.

La primera detenció es va produir el dilluns 30 de març pels volts de les 16 hores quan es va rebre un requeriment del 112 conforme una senyora demanava ajuda perquè la seva ex-parella es trobava a la porta de casa seva escridassant-la quan tenia una ordre d'allunyament vigent que no li permetria apropar-se a ella a menys de 1.000 metres. En arribar la patrulla va poder comprovar aquests fets i van detenir l'home per un delicte de trencament de condemna.

L'endemà, dimarts 31 de març, l'home va passar a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Terrassa que va decretar la seva llibertat amb mesures cautelars.

El mateix dimarts a la nit, poc abans de les 23 hores, es va rebre un altre avís conforme l'home s'hauria apropat de nou a la seva ex-parella. Aquesta vegada l'avís el va fer la germana de la víctima i explicava que l'estava amenaçant amb un ganivet. Un cop al domicili es van trobar la dona amb una ferida sagnant a la cella i l'home amagat al pati de l'habitatge, a l'escorcoll li van trobar unes tisores a la butxaca.

En aquest cas, a més a més del delicte de trencament de condemna, va ser detingut pel delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home va ingressar a presó.