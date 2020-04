Denunciades 29 persones per incompliment de l'Estat d'Alarma

La crisi del coronavirus

08.04.2020 | 16:25

La Policia Municipal ha denunciat 29 persones per no complir el Reial Decret d'Estat d'Alarma entre ahir dimarts i aquesta matinada. D'aquestes, la gran majoria (21) es trobaven a la via pública, bé caminant o bé asseguts en bancs, sense justificació. La resta de les denúncies van ser per incompliments en vehicles o en immobles.

A les 20.15 h, una patrulla es va adreçar a la plaça d'Ibèria a requeriment d'una ciutadana, que informava que hi havia un grup de joves asseguts en un banc. En veure arribar els agents, els joves van intentar fugir, encara que la patrulla va interceptar-ne tres i els va denunciar. Una altra patrulla va denunciar a les 17.35 h una jove que feia esport a Torrebonica. Al Parc de Vallparadís, una dotació policial va trobar un home passejant-hi a les 17.38 h. Els agents el van denunciar per incompliment del decret i per tinença de substàncies d'estupefaents, presumptament haixix (3'7 gr).

D'altra banda, al voltant de les 19.40 h d'ahir dimarts, una dotació de la Policia Municipal va detectar al carrer del Bages un local exercint activitat no permesa pel decret d'Estat d'Alarma. Els agents van denunciar el propietari, a més d'identificar les dues persones que es trobaven a l'interior del local.