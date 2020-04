La crisi del coronavirus

08.04.2020 | 13:29

La Cecot distribuirà un milió de mascaretes de protecció a preu de cost per donar cobertura a prop de cent mil treballadors. La patronal ha arribat a un acord de col·laboració amb l'empresa alemanya Hartmann per poder oferir les mascaretes de protecció a empreses i autònoms. L'acord, del que també hi participen CIESC i FEM, comporta la distribució d'aquest material de seguretat a preu de cost per tal d'ajudar les empreses i els autònoms a reprendre l'activitat garantint la protecció del seu personal. "En aquests moments les empreses tenen greus dificultats per poder-se proveir al mercat d'aquest tipus de material i és per això que la compra agrupada que hem aconseguit fer des de la Cecot i gràcies a la sensibilització que ha demostrat l'empresa Hartmann per poder-ho fer a preu de cost per als nostres associats, serà possible assegurar el subministrament d'un milió de mascaretes quirúrgiques tipus IIR, amb les que es podran donar cobertura a uns cent mil treballadors", explica Antoni Abad, president Cecot.

Les darreres setmanes, la Cecot ha estat apel·lant a la implicació de tothom i a la responsabilitat social en diferents àmbits com el bancari o el de l'Administració per poder salvaguardar el teixit empresarial. L'acció de compra agregada de les mascaretes respon a aquest objectiu a l'espera que es normalitzin els canals de distribució habituals.