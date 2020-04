A Caprabo "no me quedo en casa por ti"

La crisi del coronavirus

08.04.2020 | 18:50

La plantilla de la botiga #Caprabo del carrer Hispanitat de Terrassa ens han fet arribar el seu vídeo especial per afrontar aquesta crisi global. Diuen que "les estones de sortir a les vuit de la tarda a aplaudir i fer un petit ball també ens dóna força i ànims per continuar". També ens han fet arribar el seu lema: "Yo no me quedo en casa por ti. Quédate tú por mí. Juntos podemos".