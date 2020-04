Redacció

08.04.2020 | 16:21

Una furgoneta ha bolcat aquest mig día al carrer d'Antoninus Pius, cantonada amb el carrer d'Arquimedes. Malgrat l'espectacularitat de l'incident, no s'han produït ferits. No es coneixen les circumstàncies de l'accident ni per què el conductor ha perdut el control del vehicle. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dos cotxes patrulla de la Policia Municipal i una ambulància del SEM.