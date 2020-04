La crisi del coronavirus

08.04.2020 | 21:16

Els hospitals de Terrassa han registrat fins avui 166 defuncions per coronavirus, sis més que les notificades ahir pels proveïdors sanitaris. El número de casos positius controlats per Mútua i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és de 711 i la xifra de malalts ingressats a les UCI és de 67, la mateixa que el dimarts. A planta hi ha hospitalitzades 541 persones, mentre que 210 es troben en hospitalització domiciliària.