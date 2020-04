Les set treballadores de la residència Génesis, en un "selfie" a l'interior del centre. Les set treballadores de la residència Génesis, en un "selfie" a l'interior del centre.

Treballadores confinades a la mateixa residència

07.04.2020 | 04:00

quí no ha entrat el virus. En realitat, no ha entrat res ni ningú". María Martínez, responsable de la residència Génesis, parla amb la fermesa que confereix l'estar convençuda que tant ella com les seves sis treballadores han fet el correcte. Ho van fer el 22 de març, decidint com una...