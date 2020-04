Terrassa arriba a 157 morts i els pacients a les UCI són 69

Redacció

07.04.2020 | 08:26

Terrassa havia registrat ahir 157 defuncions per causa del coronavirus, segons les dades oficials dels proveïdors sanitaris. Aquests tenien controlats 711 pacients amb la malaltia, dels que 69 es trobaven ingressats a les UCI de Mútua i l'Hospital de Terrassa.

Ingressades en planta hi havia 538 persones, mentre que 182 estaven en hospitalització domiciliària. Les altes acumulades en el grup MútuaTerrassa eren 172, per 187 en el Consorci Sanitari de Terrassa (153 estaven a l'hospital i 34 en seguiment a casa seva).

Catalunya, una de les comunitats més castigades per l'epidèmia de coronavirus, ha registrat quatre dies consecutius de disminució de morts i de contagis, mentre que hospitals com el Clínic o la Vall d'Hebron han aconseguit equilibrar per primera vegada ingressos i altes, segons l'agència EFE

Malgrat aquestes dades positives, Catalunya sumava fins el diumenge a la nit 2.760 morts des de l'inici de l'epidèmia, dels quals 702 són persones grans que vivien en residències. Més de 1.500 persones continuen ingressades en UCI.

Durant el diumenge van morir 123 persones, la meitat que el passat dijous, dia 2, i els contagis van ser 792, gairebé una tercera part menys que el mateix dia de la setmana passada. No obstant això, els metges adverteixen que aquests signes de millora, que han portat als polítics ja a planejar una "desescalada" esglaonada de les mesures de confinament, no han de fer baixar la guàrdia.

el pitjor

El cap d'Urgències de l'Hospital Clínic, Ernest Bragulat, va advertir que "encara no ha passat el pitjor" pel que fa a les UCI, perquè hi ha més de 1.500 persones en estat greu i no descarten haver d'atendre a pacients derivats d'altres hospitals amb menys recursos. L'Institut Català d'Oncologia (ICO) va reiniciar ahir la tornada gradual a la normalitat, que espera arribar al llarg d'aquest mes, després de reduir a un 55-60% l'activitat a les tres primeres setmanes de confinament.

Segons dades de l'Institut Carlos III, Catalunya és encara, juntament amb Castella-la Manxa, l'única comunitat que encara no ha controlat l'epidèmia, ja que encara registra 1,03 casos de contagi per cada positiu, quan aquesta xifra ha de situar-se per sota d'un.